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Песков заявил об отсутствии ответа США на предложения России по безопасности

Представитель Кремля Песков: ответа США по гарантиям безопасности в Европе еще не было

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Россия все еще не получила от США ответа на предложения по гарантиям безопасности в Европе. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Пока рано еще оценивать. Мы, безусловно, слышали слова, но больше всего со ссылкой на разные источники, о готовности вести обсуждение, это, наверное, позитивный фактор. Но субстантивного ответа пока еще нет, поэтому рано давать оценки», — добавил чиновник. Таким образом Песков оценил первую реакцию США и НАТО на российскую инициативу.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва требует срочного ответа США на российские предложения по гарантиям безопасности, так как ситуация может ухудшиться. По словам дипломата, Соединенные Штаты будут тянуть с рассмотрением вопроса и «попытаются перевести все это в вялотекущий процесс».

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам альянса не включать Украину в состав организации.

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Николай Чигасов
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