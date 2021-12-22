Лавров назвал предварительные сроки начала переговоров по гарантиям безопасности

Первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности стартует в самом начале 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT назвал предварительные сроки начала переговоров.

«По итогам очередного контакта по сути согласованы организационные модальности дальнейшей работы. Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками», — заявил министр.

Лавров отметил, что между Вашингтоном и Москвой есть согласие задействовать три трека переговоров. Он назвал деловой реакцию американских коллег.

Ранее глава МИД России назвал неадекватными слова генсека НАТО Йенса Столтенберга относительно российских предложений по гарантиям безопасности в Европе. Столтенберг подчеркнул, что компромисс между Россией и НАТО о праве Украины «выбирать свой путь» и претендовать на вступление в альянс невозможен.