Лавров назвал неадекватными слова генсека НАТО о гарантиях безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неадекватными слова генсека НАТО Йенса Столтенберга относительно российских предложений по гарантиям безопасности в Европе. Слова дипломата передает РИА Новости.

«Господин Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Столтенберг подчеркнул, что компромисс между Россией и НАТО о праве Украины «выбирать свой путь» и претендовать на вступление в альянс невозможен. Он снова обвинил российскую сторону в стягивании вооруженных сил к украинской границе.