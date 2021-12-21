Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Генсек НАТО подтвердил невозможность компромисса с Россией по Украине

Генсек НАТО Столтенберг: Россия сохраняет большие военные силы на границе с Украиной

Фото: Bertrand Guay / Reuters

Компромисс между Россией и НАТО о праве Украины «выбирать свой путь» и претендовать на вступление в альянс невозможен. Таким образом, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил позицию объединения по этому вопросу, передаетТАСС.

По его словам, в этом вопросе все страны-члены НАТО продолжают придерживаться единой позиции. Он также передал, что в альянсе сохраняется убеждение по поводу российских вооруженных сил, якобы сохраняющих свое присутствие на границе с Украиной, несмотря на призывы альянса к деэскалации.

Также Столтенберг заявил, что российские вооруженные силы продолжают стягиваться к украинской границе. К тому же, генсек альянса предложил провести заседание Совета Россия — НАТО в начале 2022 года.

Ранее стало известно, что большая часть предложений России по гарантиям безопасности в Европе отвергается официальными лицами НАТО, однако в альянсе все равно смирились с необходимостью переговоров с Кремлем. По их словам, предложения России нарушают право стран на суверенную оборонную политику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил США о невозможности России отступать в ситуации с Украиной
Главный тренер сборной России оценил желание НХЛ отказаться от Олимпиады-2022
Роспотребнадзор назвал главное отличие омикрон-штамма от предыдущих
Невеста отняла у подруги приглашение на свою свадьбу из-за ее красоты
Число заболевших омикроном россиян выросло
Назван самый популярный сервис года среди россиян
В Минздраве призвали пересмотреть особенности вакцинации от коронавируса
Названо количество привившихся первым компонентом вакцины от COVID-19 россиян
Попова назвала регионы с наибольшей заболеваемостью коронавирусом
Отважная индейка прогнала питона от гнезда и попала на видео
Жители Подмосковья массово пожаловались на агрессивную таксистку
Мурашко перечислил симптомы омикрон-штамма
Европу предупредили о возможных последствиях войны России и НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter