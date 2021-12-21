Генсек НАТО подтвердил невозможность компромисса с Россией по Украине

Компромисс между Россией и НАТО о праве Украины «выбирать свой путь» и претендовать на вступление в альянс невозможен. Таким образом, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил позицию объединения по этому вопросу, передаетТАСС.

По его словам, в этом вопросе все страны-члены НАТО продолжают придерживаться единой позиции. Он также передал, что в альянсе сохраняется убеждение по поводу российских вооруженных сил, якобы сохраняющих свое присутствие на границе с Украиной, несмотря на призывы альянса к деэскалации.

Также Столтенберг заявил, что российские вооруженные силы продолжают стягиваться к украинской границе. К тому же, генсек альянса предложил провести заседание Совета Россия — НАТО в начале 2022 года.

Ранее стало известно, что большая часть предложений России по гарантиям безопасности в Европе отвергается официальными лицами НАТО, однако в альянсе все равно смирились с необходимостью переговоров с Кремлем. По их словам, предложения России нарушают право стран на суверенную оборонную политику.