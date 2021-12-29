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Белый дом раскрыл подробности о предстоящих переговорах Путина и Байдена

Белый дом: Путин и Байден 30 декабря обсудят ход переговоров с Ираном по ядерной сделке

Фото: Sputnik / Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время предстоящих переговоров могут рассмотреть ход переговоров с Ираном по ядерной сделке. Такие подробности раскрыл представитель американской администрации высокого ранга в ходе брифинга, сообщает ТАСС.

Представитель Белого дома напомнил, что лидеры обсуждали тему Ирана в ходе переговоров по видеосвязи 7 декабря, поэтому, по его мнению, «президенты захотят сверить часы, убедиться, что мы можем укрепить тесную координацию [действий], имеющую место в рамках процесса "пять плюс один"» на фоне обсуждающихся в Вене перспектив полного возвращения к соблюдению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

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Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в четверг, 30 декабря, созвонится с американским лидером Джо Байденом. Беседа запланирована на 15:30 по московскому времени. Как сообщили в Белом доме, разговор запросила Москва. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию.

По словам официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, политики затронут целый спектр тем, в том числе предстоящие переговоры, а также встречу на площадке ОБСЕ и заседание Совета Россия — НАТО.

Марина Совина
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