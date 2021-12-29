Телефонный разговор между Путиным и Байденом запросила Россия

В Белом доме сообщили, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом запросила Россия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Завтра президенты поговорят по телефону по запросу российской стороны», — сказал высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов. По его словам, президент США убежден, что «нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России».

Ранее стало известно, что Путин в четверг, 30 декабря, созвонится с Байденом. Беседа запланирована на 15:30 (по московскому времени). По словам официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, политики затронут целый спектр тем, в том числе предстоящие переговоры, а также встречу на площадке ОБСЕ и заседание Совета Россия — НАТО.