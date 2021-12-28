В Иране оценили ход переговоров по ядерной сделке в Вене

Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе развиваются в правильном направлении. Так оценил их ход глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает ТАСС.

«Если другие участники будут добросовестно продолжать раунд переговоров, начатый на данном этапе, мы достигнем хорошего соглашения», — заявил дипломат. По его словам, делегация исламской республики сосредоточена на унифицированном тексте документа, а другие стороны — на вопросах сделки, которые Тегеран заключил в скобки. Абдоллахиян отметил, что иранская сторона работает над соглашением по поводу существующих разногласий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и Иран готовят шаги для возвращения к ядерной сделке. Он отметил, что российская сторона совместно с китайскими и европейскими партнерами выступила за синхронизацию подготовки пакета встречных действий Тегерана и Вашингтона.