Лавров оценил шансы возвращения США и Ирана к СВПД

Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) возобновятся до конца года, США и Иран готовят шаги для возвращения к ядерной сделке. Об этом в интервью телеканалу RT заявил глава МИД РФ Сергей Лавров и оценил шансы на восстановление СВПД как хорошие.

Дипломат отметил, что российская сторона совместно с китайскими и европейскими партнерами выступила за синхронизацию подготовки пакета встречных действий Тегерана и Вашингтона. «Именно сейчас этим занимаются переговорщики в Вене, они взяли короткий перерыв на католическое Рождество, но до конца года эти переговоры возобновятся», — заявил министр.

Лавров обратил внимание, что Иран готов к полному возвращению и выполнению своих обязательств, включая применение дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях, если Соединенные Штаты выполнят свои обязательства и перестанут грозить санкциями, несовместимыми с СВПД.

«Так что, я считаю, у нас есть хороший шанс. И здесь, конечно, важно иметь в виду, что принцип, на основе которого ведется работа, и с ним все согласны: ничто не согласовано, пока все не согласовано. Так что нужен правильный, хорошо выверенный пакет. Он вполне реален», — заключил глава МИД.

Иран и крупные ядерные державы пытаются возобновить сделку 2015 года, согласно которой Тегеран ограничивал свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций США, ЕС и ООН. Соединенные Штаты вышли из сделки в 2018 году во время президентского срока Дональда Трампа, так как Тегеран уличили в грубых нарушениях договоренностей.

27 октября официальный представитель Госдепартамента заявил, что США согласны возобновить переговоры по ядерной сделке с Ираном. По его словам, американская сторона готова вернуться в Вену, достичь договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и воплотить их в жизнь.

15 декабря Иран заявил, что вернется к СВПД только в случае, если США полностью отменят все санкции в отношении Тегерана и не выйдут вновь из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В США в ответ заявили, что готовы снять с Ирана санкции, но лишь те, что противоречат СВПД.