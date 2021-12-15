Иран назвал условие возвращения к ядерной сделке

Иран хочет получить гарантии того, что США полностью отменят все санкции в отношении Тегерана и не выйдут вновь из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи на заседании Совбеза ООН. Его цитирует ТАСС.

«Очевидно, что Иран должен быть уверен, что все санкции будут сняты, США вновь не выйдут из СВПД и не будут нарушать процедур, указанных там и в резолюции [Совбеза ООН] 2231», — заявил дипломат по итогам заседания.

Тахт-Раванч подчеркнул, что иранская делегация в Вене настроена серьезно и хорошо подготовлена, чтобы «содержательно и конструктивно» взаимодействовать с другими сторонами переговорного процесса. Он отметил, что надеется увидеть тот же подход и у зарубежных коллег.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон готов снять с Ирана санкции, которые идут вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий. По ее словам, президент США Джо Байден выразил готовность Вашингтона вернуться к соблюдению условий иранской ядерной сделки при условии, что Иран будет вести себя так же.

