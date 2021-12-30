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Захарова рассказала об окончательной дате переговоров России и США

Представитель МИД Захарова: переговоры России и США по безопасности пройдут 10 января
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. Трансляцию публикует RT.

Поскольку альтернативы выбранной дате нет, она, вероятно, станет окончательной. Дипломат добавила, что на повестке переговоров — два проекта соглашений по гарантиями безопасности, непродвижение НАТО на восток и неразмещение наступательных вооружений в странах, близко расположенных к России.

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17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе, в частности говорится, что Вашингтон не должнен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал условия Москвы «совершенно неприемлемыми» и отметил, что это «чисто российская повестка».

Виктория Кондратьева
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