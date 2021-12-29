Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель оценил требование России остановить расширение НАТО и ЕС на восток. Его слова передает РИА Новости.

Боррель назвал условия Москвы прекратить дальнейшее расширение «совершенно неприемлемыми» и отметил, что это «чисто российская повестка».

Ранее Боррель призвал европейские страны продолжать поддерживать Украину и других восточных соседей в сопротивлении давлению России.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.