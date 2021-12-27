Боррель призвал ЕС продолжать поддерживать Украину в сопротивлении России

Уходящий 2021 год запомнился для Европейского союза (ЕС) яркими примерами силовой политики, которые наблюдались на Украине, в Белоруссии и Молдавии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, его слова передает сайт Европейской службы внешних связей.

Боррель призвал страны ЕС продолжать поддерживать Украину и других восточных соседей в сопротивлении давлению России. Он также напомнил о важности сохранять твердый подход в отношении официального Минска. «В этой связи саммит Восточного партнерства подтвердил стратегический, амбициозный и дальновидный подход ЕС к нашим восточноевропейским партнерам», — заключил политик.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при эскалации ситуации вокруг Украины Евросоюз введет санкции против России. По ее словам, ограничения уже готовы. Фон дер Ляйен добавила, что страны ЕС едины и действуют в координации с США и НАТО.