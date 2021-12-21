Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Переговоры России и НАТО предложили провести на площадке ОБСЕ

В ОБСЕ заявили о готовности поддержать переговоры России и НАТО

Фото: Reuters

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила о готовности содействовать переговорам России и НАТО. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.

«ОБСЕ предоставляет площадку для диалога и сотрудничества такого масштаба, которого больше нет ни в одной точке мира. Это включает обширное и разнообразное представительство 57 участвующих стран. ОБСЕ предлагает спектр формальных и неформальных механизмов и инструментов, которые можно использовать для того, чтобы выстроить диалог и поддержать атмосферу доверия», — подчеркнули в организации.

ОБСЕ предложила провести мирные переговоры на основе Венского документа 2011 года, в котором перечислены основные принципы взаимодействия между странами, которые подписали документ.

Материалы по теме:
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м» Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м»Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
7 декабря
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
Вчера

Глава комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИД России Григорий Карасин назвал проект договора по гарантиям безопасности «приглашением к танцу». «Это набор принципов, по которым, как считает российское руководство, надо садиться и обсуждать конкретные обязательства сторон», — сказал он.

17 декабря МИД обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документе Россия отразила свои намерения по стабилизации обстановки для предотвращения дальнейшей эскалации. Москва считает, что расширение НАТО на Восток и включение Украины в состав альянса несет угрозы для национальной безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Путин расширил полномочия полиции
Американский стелс-бомбардировщик заметили на спутниковом снимке
Госдума одобрила законопроект о пожизненном заключении педофилов
В российском городе нашли сестру скандальной «Аленки»
Частный дом загорелся на юго-востоке Москвы
Появились подробности избиения российского фигуриста-чемпиона
Названы главные симптомы омикрон-штамма COVID-19
Российский вирусолог прокомментировал данные о заражении грызунов омикроном
Тренер Плющенко назвал недостижимый для всех фигуристов мира элемент
В России показали Т-34, Т-90М и «Армату» в одном видео
Татуировщица набила влюбленным парные татуировки, спросила их о любви и пожалела
Российский Т-80 ушел под лед и попал на видео
Трое чеченцев спасли москвичку от нападения на улице
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter