Переговоры России и НАТО предложили провести на площадке ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила о готовности содействовать переговорам России и НАТО. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.

«ОБСЕ предоставляет площадку для диалога и сотрудничества такого масштаба, которого больше нет ни в одной точке мира. Это включает обширное и разнообразное представительство 57 участвующих стран. ОБСЕ предлагает спектр формальных и неформальных механизмов и инструментов, которые можно использовать для того, чтобы выстроить диалог и поддержать атмосферу доверия», — подчеркнули в организации.

ОБСЕ предложила провести мирные переговоры на основе Венского документа 2011 года, в котором перечислены основные принципы взаимодействия между странами, которые подписали документ.

Глава комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИД России Григорий Карасин назвал проект договора по гарантиям безопасности «приглашением к танцу». «Это набор принципов, по которым, как считает российское руководство, надо садиться и обсуждать конкретные обязательства сторон», — сказал он.

17 декабря МИД обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документе Россия отразила свои намерения по стабилизации обстановки для предотвращения дальнейшей эскалации. Москва считает, что расширение НАТО на Восток и включение Украины в состав альянса несет угрозы для национальной безопасности.