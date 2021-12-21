Договор России по гарантиям безопасности назвали приглашением к танцу

Глава комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал договор по гарантиям безопасности, который Россия предложила США и НАТО, приглашением к танцу. Как рассказали опрошенные «Известиями» эксперты, Москва выступает с жестких позиций, потому что иначе невозможно.

По словам Карасина, это не значит, что Россия не готова обсуждать и пересматривать свои предложения.

«Публикация проекта договоренностей в сфере стратегической безопасности — это приглашение к танцу. Фактически это набор предложений, которые ведут к тому, чтобы сделать жизнь планеты более спокойной и предсказуемой. Это набор принципов, по которым, как считает руководство России, надо садиться и обсуждать конкретные обязательства сторон. Бурная реакция западных СМИ свидетельствует о том, что со здравым смыслом там не все хорошо», — сказал он.

Карасин добавил, что поэтому Россия спокойно ждет официальной реакции Вашингтона и Евросоюза (ЕС) на эти предложения.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано в свою очередь заявил, что Хельсинкский заключительный акт 1975 года и Парижская хартия для новой Европы 1990 года.уже ввели ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Он подчеркнул, что ОБСЕ предлагает механизмы и правила, которые до сих пор остаются краеугольными камнями любого взаимодействия с Россией.

Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что предложения России по гарантиям безопасности в Европе не учитывают вопросы, волнующие США. «Мы пока что не видели ничего, что развеяло бы нашу обеспокоенность», — сказал он. По словам Прайса, Москва обозначила пункты, которые волнуют ее, но у Вашингтона есть свои поводы для беспокойства.

20 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков и замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявили, что РФ еще не получила от США ответа на предложения по гарантиям безопасности в Европе. МИД РФ опубликовал проект соглашений с США и НАТО 17 декабря. Согласно документу, альянсу предлагается отказаться от расширения на Восток и включения в состав организации Украины, а также ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.