В Госдепе США оценили предложения России по гарантиям безопасности

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что предложения России по гарантиям безопасности в Европе не учитывают вопросы, волнующие США. Его цитирует РИА Новости.

«Мы пока что не видели ничего, что развеяло бы нашу обеспокоенность», — заявил он в ходе брифинга с журналистами.

По словам Прайса, Москва обозначила пункты, которые волнуют ее, но у Вашингтона есть свои поводы для беспокойства. Представитель Госдепа подчеркнул, что любой диалог и дипломатия должны основываться на принципах взаимности.

Любой диалог и дипломатия должны основываться на принципах взаимности. Они должны отвечать на нашу обеспокоенность относительно российской деятельности Нед Прайс представитель Госдепа США

«Список обеспокоенностей»

Ранее Прайс сообщил, что США представят собственный список обеспокоенностей действиями России. При этом Прайс выразил готовность к дипломатической работе с РФ, однако добавил, что пока не может сообщить о конкретных планах.

Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред наши общим интересам и ценностям Нед Прайс представитель Госдепа США

Гарантии безопасности

20 декабря помощники президентов России и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили гарантии безопасности. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что беседа носила деловой и прагматичный характер. Кроме того, Кремль и Белый дом условились о продолжении контактов.

Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне. Обсуждение носило деловой и прагматичный характер Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

По его словам, помощники лидеров продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне.

Украинский вопрос

Ключевое место в телефонном разговоре Салливана и Ушакова было отведено ситуации на Украине. По словам помощника президента США, для прогресса вокруг Украины нужна атмосфера деэскалации, сообщает пресс-служба Белого дома.

Он также отметил, что существенный прогресс может произойти только в атмосфере деэскалации, а не эскалации Пресс-служба Белого дома

В ведомстве отметили, что Салливан в разговоре указал на готовность США участвовать в дипломатической работе через двустороннее взаимодействие, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ.

Что Россия предложила США?

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе, в частности говорится, что США не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

США не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Россия также предложила не принимать в НАТО страны, ранее входившее в СССР. В частности, это требование касается Украины, чьи власти настойчиво говорят о желании стать частью альянса.

20 декабря глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в случае продолжительного давления на Россию со стороны НАТО Москва даст военный ответ.