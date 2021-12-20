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Кремль и Белый дом обсудили гарантии безопасности

Песков: помощники президентов РФ и США Ушаков и Салливан обсудили гарантии безопасности

Фото: Globallookpress.com

Помощники президентов России и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили гарантии безопасности. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, помощники лидеров продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что беседа носила деловой и прагматичный характер. Кроме того, Кремль и Белый дом условились о продолжении контактов.

Ранее помощники президентов России и США обсудили Украину и вопросы безопасности. В Белом доме заявили, что Салливан вновь изложил серьезную обеспокоенность наращиванием РФ военных сил на границе с Украиной. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат тесную координацию с европейскими союзниками и партнерами.

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Юлия Ямпольская
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