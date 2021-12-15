Помощники президентов России и США обсудили ситуацию вокруг Украины

Помощники президентов России и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан провели телефонную беседу, в которой обсудили ситуацию вокруг Украины и призвали к решению вопросов безопасности дипломатическим путем. Об этом сообщил Белый дом, передает ТАСС.

Отмечается, что разговор прошел в развитие диалога между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Джо Байденом, который состоялся по видеосвязи 7 декабря.

«Господин Салливан вновь изложил нашу серьезную обеспокоенность наращиванием Россией военных сил на границе с Украиной и подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат тесную координацию с европейскими союзниками и партнерами, стремясь решать дипломатическим путем вопросы безопасности и стратегические вопросы», — заявили в Белом доме.

Там добавили, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Дофрид проведет консультации с союзниками по НАТО 16 декабря, чтобы выработать скоординированный подход.

7 декабря президенты России и США провели переговоры по видеосвязи. Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи.

После переговоров помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в перспективе встреча глав двух государств на нейтральной территории возможна. «Личная встреча, естественно, наиболее продуктивный вид дипломатической работы, и оба президента это понимают», — добавил он.

