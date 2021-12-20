США представят список обеспокоенностей действиями России

США представят собственный список обеспокоенностей действиями России. Об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс, его цитирует ТАСС.

«Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред наши общим интересам и ценностям», — сказал он.

Он также отметил, что США не видели со стороны России действий, которые снизили бы обеспокоенность. При этом Прайс выразил готовность к дипломатической работе с РФ, однако добавил, что пока не может сообщить о конкретных планах.

20 декабря помощники президентов России и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили гарантии безопасности.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готовит ответные контрмеры на случай вторжения России на Украину. Он отметил, что президент США Джо Байден «ясно говорил» российскому коллеге Владимиру Путину и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что Америка «рассматривает и готова предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались».