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Россия предложила НАТО отказаться от планов на Украину

РФ предложила НАТО отказаться от присоединения Украины в рамках договора о безопасности
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Москва предложила Североатлантическому альянсу отказаться от планов по расширению на восток и присоединению Украины и других государств. Об этом говорится в российском проекте соглашения с НАТО в сфере безопасности, опубликованном на сайте МИД России.

В документе указано, что Североатлантический альянс должен принять обязательства, исключающие дальнейшее расширение и включение Киева в состав организации. В рамках проекта российская сторона также призвала стран-участниц НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

При этом предполагается, что Москва и государства Организации Североатлантического договора не будут проводить военные учения свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации как со стороны границ РФ и стран, состоящих с ней в военном союзе, так и со стороны границ стран НАТО.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжает расширение и не планирует останавливаться в нем даже вопреки возражениям России. Он не исключил присоединения Украины к альянсу и напомнил, что в НАТО уже приняли Черногорию и Северную Македонию, несмотря на протесты Москвы.

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Екатерина Андреева
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