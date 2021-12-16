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В НАТО пообещали включить в состав Украину вопреки соглашениям с Россией

Генсек НАТО Столтенберг: НАТО продолжит расширяться и поможет Украине справиться с Россией

Фото: Bertrand Guay / Reuters

НАТО продолжает расширение и не планирует останавливаться в нем даже вопреки возражениям России. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Цитату приводит ТАСС.

Столтенберг напомнил, что альянс уже принял в свой состав Черногорию и Северную Македонию, несмотря на протесты Москвы. Он пообещал, что альянс не пойдет на компромиссы с Москвой, а Украине помогут справиться с «угрозой» со стороны России.

Виктория Кондратьева
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