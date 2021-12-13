В МИД пригрозили США и НАТО военным ответом

Если США и страны НАТО не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это приведет к новому витку конфронтации. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим», — пригрозил дипломат. Он уточнил, что беспокойство Москвы, в частности, вызывает перспектива появления в Европе с подачи НАТО запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) систем вооружений.

По словам Рябкова, за таким развитием событий последует появление похожих вооружений с российской стороны. «Сейчас их нет, у нас действует односторонний мораторий, мы призываем к этому мораторию присоединиться НАТО и США», — подчеркнул он.

Ранее Рябков заявил, что отсутствие улучшений в сфере работы загранучреждений России и США может привести к ситуации, когда они не смогут больше функционировать. Он напомнил, что Москва давно предлагала Вашингтону обнулить ограничения на работу дипмиссий, но в США начали выдвигать новые ультиматумы.

ДРСМД официально прекратил действовать 2 августа 2019-го. Документ запрещал странам производить, испытывать и развертывать оружие средней и меньшей дальности. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва указывала на бездоказательный характер обвинений и сетовала на нежелание США выйти на диалог.