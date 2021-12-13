Рябков допустил закрытие дипмиссий России и США

Замглавы МИД России Сергей Рябко заявил, что отсутствие улучшений в сфере работы загранучреждений способно привести к ситуации, когда они не смогут больше функционировать, пишут «Известия».

Рябков напомнил, что Россия давно предлагала США обнулить ограничения на работу дипмиссий. Однако американская сторона в ответ на эту инициативу стала выдвигать новые требования и ультиматумы.

«Если ситуация в этой сфере не улучшится, значит и американские сотрудники в будущем году будут возвращаться домой после похожих периодов здесь. Это может кончиться тем, что просто загранучреждения не смогут больше функционировать», — допустил их закрытие Рябков.

Дипломат также рассказал о «наиболее одиозном» требовании США к дипмиссиям России. Под ним он имел в виду предписание о том, что США должны покинуть сотрудники российских дипучреждений, которые провели в республике более трех лет.

«С какой стати больше трех лет - почему не четырех или пяти? Мы вынуждены действовать зеркально», — возмутился он.