В МИД России оценили последствия расширения НАТО на восток

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Известиям» оценил последствия расширения НАТО на восток. По его словам, они будут тяжелыми, и эта ситуация является одной из самых серьезных проблем в евроатлантическом регионе на сегодняшний день.

Он напомнил, что НАТО высказывается за право каждого государства самостоятельно определять, в какие союзы ему вступать и как обеспечивать свою безопасность. Дипломат подчеркнул, что свобода объединений не может быть абсолютной и заканчивается там, где она посягает на свободу другого.

Рябков добавил, что расширение Североатлантического альянса противоречит постулатам безопасности, на что Россия продолжит неуклонно обращать внимание.

«Поэтому дальнейшего расширения НАТО быть не должно. И попытки представить дело так, будто у России здесь нет права вето, — это всё попытки с негодными средствами. Мы будем стоять на своем: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится — последствия для них будут тяжелыми», — сказал замглавы МИД.

По его словам, альянс никак не аргументирует свои намерения о расширении на восток, более того, отрицают правомерность этого вопроса. Эта ошибка может обернуться ослаблением их собственной безопасности, добавил Рябков.

Он также сообщил, что президент США Джо Байден готов обсуждать с Россией этот вопрос, Москва приветствует подобную позицию, продолжаются консультации по стратегической стабильности, существуют каналы для диалога на политическом уровне, обсуждаются гарантии непересечения «красных линий».

Рябков выразил надежду, что итогом этого процесса станут кардинальные изменения. Он заключил, что Запад фокусируется на конкретике, в то время как Россия смотрит в будущее на годы вперед.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели разговор по видеосвязи. Он продлился два часа и проходил по специальному каналу видеосвязи. В ходе переговоров Владимир Путин заявил американскому коллеге о «красных линиях» Москвы — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.

