В Кремле заявили о готовности к переговорам с НАТО в нейтральной стране

Россия готова незамедлительно провести консультации с представителями НАТО на нейтральной территории. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК в четверг, 16 декабря.

По словам пресс-секретаря главы государства, с российской стороны в переговорах примет участие замминистра иностранных дел Сергей Рябков. «Он будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала переговоров», — подчеркнул он.

Песков отметил, что накануне Москва проинформировала Вашингтон о своей готовности к проведению консультаций: соответствующие разъяснения были переданы помощником президента России Юрием Ушаковым советнику президента США Джейку Салливану по дипканалам.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что если США и страны НАТО не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это приведет к новому витку конфронтации. «Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим», — пригрозил дипломат.