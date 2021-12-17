Россия предложила НАТО отказаться от крупных военных учений в приграничных зонах

Москва предложила НАТО отказаться от военных учений выше бригадного уровня в зонах, соседствующих с Россией и ее союзниками. Для снижения рисков напряженности стороны могут информировать друг друга о проводимых мероприятиях боевой учебной деятельности. Соответствующее предложение об ограничениях представил МИД РФ 17 декабря. Полный текст документа есть в распоряжении «Ленты.ру».

Также в тексте документа есть предложение о прекращении учений и тренировок сил общего назначения, включающих отработку сценариев с применением ядерного оружия.

Министерство иностранных дел отмечает в документе, что «стремится избежать любого военного противостояния и вооруженного конфликта между сторонами [соглашения], осознавая, что прямое военное столкновение между ними способно привести к применению ядерного оружия, что имело бы далеко идущие последствия».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжает расширение и не планирует останавливаться в нем, несмотря на возражения России. Помимо этого, Брюссель также не отрицает возможности включить в состав альянса и Украину.