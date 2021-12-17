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Москва предложила НАТО вернуться к условиям 1997 года

Замглавы МИД Рябков: России и НАТО надо вернуться к позициям 1997 года
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия и НАТО должны вернуться к условиям, согласованным в 1997 году. С таким предложением выступил замглавы МИД России Сергей Рябков во время брифинга, транслируемого в Twitter ведомства.

Он отметил, что Россия и Североатлантический альянс должны вернуться к соблюдению «Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и Организацией Североатлантического договора 1997 года». Согласно положениям этого договора, Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников.

Во время брифинга Рябков также напомнил, что в НАТО всерьез рассматривался вопрос о членстве России в этой организации. По словам дипломата, отказ Москвы от вступления в альянс — это упущенная возможность для Брюсселя.

Ранее МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО с предложениями в сфере безопасности. В документах указывается на необходимость предотвращения опасной военной деятельности со стороны России и стран альянса, что позволило бы уменьшить вероятность военных инцидентов.

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Николай Чигасов
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