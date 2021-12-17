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Россия заявила о готовности к переговорам с США «хоть завтра»

Замглавы МИД России Рябков: РФ готова хоть завтра провести переговоры с США
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Россия готова уже 18 декабря провести переговоры с США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время брифинга, который транслируется в Twitter ведомства.

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По слова Рябкова, российская сторона уже предложила Вашингтону дипломатическую встречу в швейцарском городе Женева, как в нейтральной стороне нарастающего конфликта из-за активности войск НАТО на российско-украинской границе.

Заявление замглавы МИД связано с опубликованными ранее проектами соглашений о мерах обеспечения безопасности с США и странами НАТО. Рябков призвал коллег в Белом доме как можно быстрее определиться с представителями на этих переговорах, отметив, что Кремль уже согласовал свою команду.

17 декабря МИД России опубликовал предложения в сфере безопасности, переданные американской стороне во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву. Предложения сформированы в двух соглашениях: одно предлагается заключить со странами НАТО, другое — только с США.

В документах указывается на необходимость предотвращения опасной военной деятельности со стороны России и стран альянса, что позволило бы уменьшить вероятность военных инцидентов. Кроме того, отмечается, что военное противостояние между Москвой и Вашингтоном «способно привести к применению ядерного оружия.

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Николай Чигасов
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