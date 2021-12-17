Россия заявила о готовности к переговорам с США «хоть завтра»

Россия готова уже 18 декабря провести переговоры с США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время брифинга, который транслируется в Twitter ведомства.

По слова Рябкова, российская сторона уже предложила Вашингтону дипломатическую встречу в швейцарском городе Женева, как в нейтральной стороне нарастающего конфликта из-за активности войск НАТО на российско-украинской границе.

Заявление замглавы МИД связано с опубликованными ранее проектами соглашений о мерах обеспечения безопасности с США и странами НАТО. Рябков призвал коллег в Белом доме как можно быстрее определиться с представителями на этих переговорах, отметив, что Кремль уже согласовал свою команду.

17 декабря МИД России опубликовал предложения в сфере безопасности, переданные американской стороне во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву. Предложения сформированы в двух соглашениях: одно предлагается заключить со странами НАТО, другое — только с США.

В документах указывается на необходимость предотвращения опасной военной деятельности со стороны России и стран альянса, что позволило бы уменьшить вероятность военных инцидентов. Кроме того, отмечается, что военное противостояние между Москвой и Вашингтоном «способно привести к применению ядерного оружия.