Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия предложила НАТО не считать друг друга противниками

МИД РФ предложил НАТО подтвердить взаимное отсутствие военных намерений

Фото: Konstantin Kokoshki / Globallookpress.com

Москва предлагает НАТО подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников. Соответствующее предложение направил МИД России 17 декабря. Полный текст документа есть в распоряжении «Ленты.ру».

Также российская сторона предлагает альянсу поддерживать мирный диалог и осуществлять совместные действия для предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве — в первую очередь, на Балтике и в Черном море.

Помимо этого, МИД предложил запретить использовать территорию других стран для нападения друг на друга. «Участники [соглашения] обязуются не создавать условий или ситуаций, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности других участников», — говорится в документе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Россия предложила НАТО отказаться от планов на Украину
Назван срок проверки эффективности российских вакцин против омикрон-штамма
Российский чиновник попался на взятке кофемашинами
В Совфеде отреагировали на продление экономических санкций против России
Священник высказался о куртке Киркорова с изображением икон
Прокурор рассказал о покупке бывшим российским депутатом 18 граммов марихуаны
Статистика показала рекордный отток населения с Украины
Московский школьник получил ранение на тренировке по стрельбе
Оппозиционного белорусского блогера приговорили к 13 годам колонии
Россия предложила НАТО не считать друг друга противниками
Мужчина месяц питался жареной курицей из KFC и показал последствия
Вторую нитку «Северного потока-2» начали заполнять газом
Нью-Йорк начал готовиться к затоплению Манхэттена
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter