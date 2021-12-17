Россия предложила НАТО не считать друг друга противниками

Москва предлагает НАТО подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников. Соответствующее предложение направил МИД России 17 декабря. Полный текст документа есть в распоряжении «Ленты.ру».

Также российская сторона предлагает альянсу поддерживать мирный диалог и осуществлять совместные действия для предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве — в первую очередь, на Балтике и в Черном море.

Помимо этого, МИД предложил запретить использовать территорию других стран для нападения друг на друга. «Участники [соглашения] обязуются не создавать условий или ситуаций, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности других участников», — говорится в документе.