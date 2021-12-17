В НАТО раскрыли условие для диалога с Россией

НАТО выразила готовность к укреплению доверия и конститутивному диалогу с Россией при условии принятия Москвой конкретных мер для деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба альянса на официальном сайте.

Согласно заявлению организации, в НАТО известны последние предложения России по европейской безопасности.

Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия Заявление Североатлантического совета о ситуации на Украине и вокруг нее

В альянсе отметили, что диалог необходимо вести на основе взаимности, учитывать в нем обеспокоенность Североатлантического блока насчет действий России. При этом он должен проходить в консультациях с «европейскими партнерами» НАТО. Помимо этого, в международной организации подчеркнули, что будут рады приветствовать Москву на заседании Совета Россия-НАТО.

В этом же документе говорится, что Россия не должна вмешиваться в диалог НАТО с Украиной, так как отношения этих двух сторон касаются только их самих. «Мы привержены праву всех стран определять свое будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства. Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса», — призвали там. В заявлении отмечается, что «любое нападение на Украину будет иметь масштабные последствия», и за него «придется заплатить высокую цену».

Тернистый путь

Министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба рассказал, что Североатлантический альянс отказался называть Украине год ее вступления в НАТО. Глава МИД прокомментировал итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе и отметил, что единственным недостатком их переговоров стало отсутствие ответа на вопрос украинского лидера о сроке вступления страны в Североатлантический альянс.

16 декабря на встрече со Столтенбергом президент Украины заявил, что именно действия России в 2014 году подтолкнули Киев ко вступлению в НАТО. По словам Зеленского, начало военного конфликта в Донбассе и «оккупация» Россией Крыма повлекли существенный рост числа сторонников вступления Украины в Североатлантический альянс среди жителей республики. «Я в принципе считаю, что сегодня Россия, именно она прокладывает тот трудный путь Украины в НАТО», — отметил президент.

Глава государства также назвал Украину форпостом НАТО и подчеркнул, что если армия республики не выстоит в войне с Россией, то Североатлантический альянс «будет должен всем своим странам». При этом он предрек, что полномасштабный российско-украинский военный конфликт обернется «миллионами жертв».

Генсек НАТО, в свою очередь, отметил, что НАТО продолжает расширение и не планирует останавливаться в нем даже вопреки возражениям России, Брюссель также не отрицает возможности включить в состав альянса и Киев. Столтенберг напомнил, что альянс уже принял в свой состав Черногорию и Северную Македонию, несмотря на протесты Москвы.

Гарантии безопасности

Российские власти выступают решительно против включения Украины в состав НАТО и дальнейшего расширения альянса на восток. В Москве требуют гарантий безопасности и готовы незамедлительно провести консультации с представителями НАТО на нейтральной территории.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, с российской стороны в переговорах примет участие замминистра иностранных дел Сергей Рябков. «Он будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала переговоров», — подчеркнул он.

Песков отметил, что в четверг Москва проинформировала Вашингтон о своей готовности к проведению консультаций: соответствующие разъяснения были переданы помощником президента России Юрием Ушаковым советнику президента США Джейку Салливану по дипканалам.

Рябков также предупредил, что если США и страны НАТО не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это приведет к новому витку конфронтации.

О гарантиях нерасширения НАТО на восток говорил и президент России Владимир Путин во время разговора с американским лидером Джо Байденом. Российский президент заявил Байдену, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории, и Москве нужны гарантии. Однако, как сообщили позже в Белом доме, президент США не стал давать Путину обязательств, что Украина останется вне альянса. Он заявил, что никто не вправе диктовать НАТО, кого не следует принимать в военный блок. Байден заверил Путина, что в случае эскалации ситуации на Украине США укрепят восточный фланг НАТО.