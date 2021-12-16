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Украине отказались называть год ее вступления в НАТО

Глава МИД Кулеба: президенту Зеленскому не назвали сроки вступления Украины в НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Североатлантический альянс отказался называть Украине год ее вступления в НАТО. Об этом министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Глава МИД прокомментировал итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе и отметил, что единственным недостатком их переговоров стало отсутствие ответа на вопрос украинского лидера о сроке вступления страны в Североатлантический альянс.

При этом Кулеба обратил внимание, что в ходе встречи Столтенберг четко дал понять, что дискуссия о членстве Украины в НАТО должна вестись исключительно между республикой и самой организацией.

Ранее во время брифинга после встречи со Столтенбергом Зеленский заявил, что Киев ко вступлению в НАТО подтолкнули действия России в 2014 году. По его словам, начало войны в Донбассе и «оккупация» Крыма привели к росту числа сторонников вступления Украины в Североатлантический альянс среди жителей республики. «Я в принципе считаю, что сегодня Россия, именно она прокладывает тот трудный путь Украины в НАТО», — подчеркнул президент.

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Георгий Нестеров
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