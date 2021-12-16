Зеленский рассказал о подтолкнувшей Украину ко вступлению в НАТО России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно действия России в 2014 году подтолкнули Киев ко вступлению в НАТО. Об этом он высказался во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Запись их брифинга была опубликована на странице офиса украинского лидера в Facebook.

По словам Зеленского, начало военного конфликта в Донбассе и «оккупация» Россией Крыма повлекли существенный рост числа сторонников вступления Украины в Североатлантический альянс среди жителей республики. «Я в принципе считаю, что сегодня Россия, именно она прокладывает тот трудный путь Украины в НАТО», — отметил президент.

Глава государства также назвал Украину форпостом НАТО и подчеркнул, что если армия республики не выстоит в войне с Россией, то Североатлантический альянс «будет должен всем своим странам». При этом он предрек, что полномасштабный российско-украинский военный конфликт обернется «миллионами жертв».

Ранее Зеленский заявлял, что сообщения в СМИ о грядущей широкомасштабной войне с Россией являются запугиванием. Он добавил, что Украина контролирует границы и обладает мощной армией, а потому «должна рассчитывать на себя».