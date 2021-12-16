Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский рассказал о подтолкнувшей Украину ко вступлению в НАТО России

Президент Зеленский: Россия прокладывает трудный путь вступления Украины в НАТО

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно действия России в 2014 году подтолкнули Киев ко вступлению в НАТО. Об этом он высказался во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Запись их брифинга была опубликована на странице офиса украинского лидера в Facebook.

По словам Зеленского, начало военного конфликта в Донбассе и «оккупация» Россией Крыма повлекли существенный рост числа сторонников вступления Украины в Североатлантический альянс среди жителей республики. «Я в принципе считаю, что сегодня Россия, именно она прокладывает тот трудный путь Украины в НАТО», — отметил президент.

Материалы по теме:
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря
«Весь мир будет выглядеть иначе» 30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
«Весь мир будет выглядеть иначе»30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
13 декабря

Глава государства также назвал Украину форпостом НАТО и подчеркнул, что если армия республики не выстоит в войне с Россией, то Североатлантический альянс «будет должен всем своим странам». При этом он предрек, что полномасштабный российско-украинский военный конфликт обернется «миллионами жертв».

Ранее Зеленский заявлял, что сообщения в СМИ о грядущей широкомасштабной войне с Россией являются запугиванием. Он добавил, что Украина контролирует границы и обладает мощной армией, а потому «должна рассчитывать на себя».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
В НАТО пообещали включить в состав Украину вопреки соглашениям с Россией
Поющие птицы обошли в чарте ABBA и Мэрайю Кэри
В Англии предрекли быстрый спад заражений омикрон-штаммом
Демограф рассказал о необходимости семикратного увеличения многодетных семей
Александр Емельяненко ответил высмеявшему его Маэстро Понасенкову
Появились подробности об одном из россиян с омикрон-штаммом
Россиянам рассказали о сроках сохранения уровня антител после COVID-19
Выбросивший диск с биткоинами на миллиарды рублей мужчина привлек к поискам NASA
Чубайс сравнил борцов за климат с верблюдами
Демограф предложил ввести гранты для многодетных семей
Порошенко ворвался в студию украинского телеканала и сорвал прямой эфир
Центробанк Турции снизил ставку и обвалил курс лиры
Сертификацию «Северного потока-2» отложили на полгода
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter