Зеленский ответил на вопрос о войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский: Украина находится в состоянии войны уже восемь лет

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, будет ли война с Россией, передает Telegram-канал Vesti.ua.

«Мне кажется, что мы в состоянии войны уже восемь лет. Что касается широкомасштабной, считаю, что сегодня некоторыми СМИ идет запугивание насчет этого. Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к ситуации», — сказал Зеленский.

Он заверил, что у Украины есть все разведданные, военная, информационная и финансовая помощь. «Но считаю, что мы должны рассчитывать на себя — армия у нас мощная», — добавил Зеленский.

Он сообщил, что провел консультации с главой Евросовета Шарлем Мишелем и врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель. «Они хотят, чтобы мы вели разговор с ними, с Россией. Мы не против», — добавил Зеленский.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что, по мнению разведки США, Россия планирует напасть на Украину в 2022 году с трех сторон. Украинская разведка утверждала, что это случится в конце января или начале февраля. В Кремле заявили, что не вынашивают агрессивных планов.