На Украине заявили об абсолютной готовности вступить в НАТО

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уверен, что Украина «абсолютно готова» стать членом НАТО. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, сейчас время, когда надо быть очень честными, транспарентными относительно перспектив Украины в НАТО. В течение определенного периода Украина показала свою принципиальность, что мы абсолютно готовы быть членом НАТО», — заявил глава офиса Владимира Зеленского в ходе дискуссии в Атлантическом совете.

Он добавил, что Киев рассчитывает узнать конкретные сроки вступления в альянс на будущем саммите НАТО, который состоится летом в Мадриде.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна рассчитывает получить однозначный ответ по срокам вступления в НАТО уже в 2022 году.

При этом издание The New York Times пишет, что Украина не станет членом альянса в обозримом будущем. Одна из причин заключается в том, что европейские страны-участницы не уверены в выгодности присоединения.