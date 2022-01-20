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Байден заявил о единстве США и НАТО в ситуации вокруг Украины

Президент США Байден заявил, что уверен в единстве с НАТО в ситуации вокруг Украины
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что уверен в единстве с НАТО в ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего президентства. Трансляция ведется на странице Белого дома в Twitter.

По его словам, Россия и НАТО в результате переговоров могут «прийти к чему-то» по вопросу о неразмещении стратегического оружия на Украине.

Политик также подчеркнул, что вероятность вступления Украины в альянс в настоящее время невысока, так как Киев не выполнил всех положенных требований.

Ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Также предлагают ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

Марина Совина
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