Байден заявил о единстве США и НАТО в ситуации вокруг Украины
Президент США Джо Байден заявил, что уверен в единстве с НАТО в ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего президентства. Трансляция ведется на странице Белого дома в Twitter.
По его словам, Россия и НАТО в результате переговоров могут «прийти к чему-то» по вопросу о неразмещении стратегического оружия на Украине.
Политик также подчеркнул, что вероятность вступления Украины в альянс в настоящее время невысока, так как Киев не выполнил всех положенных требований.
Ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Также предлагают ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.