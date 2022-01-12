В США задумались о санкциях против госдолга России

В конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщается на сайте одного из авторов инициативы, сенатора-демократа Джин Шахин.

Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Также предлагают ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

С предложением ввести новый пакет санкций выступил председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес. По его словам, новые меры должны стать сигналом в адрес Кремля, который покажет, что не стоит «разрушать свою экономику и жертвовать жизнями своего народа в тщетных попытках изменить карту Европы».

При этом доцент Школы Флетчера и приглашенный научный сотрудник американского государственного деятеля Джин Киркпатрик в Американском институте предпринимательства Крисс Миллер указал, что Россия обойдется почти нулевыми экономическими издержками в случае отмены запуска газопровода «Северный поток-2». По словам эксперта, американский конгресс сосредоточился на рестрикциях, которые Кремль может рассматривать как несерьезный подход к «навязыванию расходов». «Если "Северный поток-2" заблокируют, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам. Избыток пропускной способности трубопровода уже есть, поэтому объем продаж российского газа в Европу не изменится», — заявил он.

Персональные санкции

Помимо вышеуказанных ограничений, демократы рассматривают введение санкций лично против российского президента Владимира Путина. Также они предлагают рестрикции в отношении премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова, а также командующих различными видами вооруженных сил, включая воздушно-десантные и военно-морские силы.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что США видят падающую эффективность уже введенных ограничений и полагают, что санкции против высокопоставленных лиц и лично президента страны смогут изменить ситуацию.

Насколько адекватно вводить санкции лично против президента, сказать сложно. Потому что вводить санкции в принципе не очень-то адекватно. Но тут ничего не меняется Дмитрий Новиков депутат Госдумы

В обход Байдена

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что у России в контексте ситуации на Украине существует «суровый» выбор. Так, по ее словам, Москва выбирает между путем дипломатии и диалога и стремлением к конфронтации. Дипломат предупредила, что в случае агрессии в адрес Украины российская сторона столкнется с серьезными последствиями.

При этом в Белом доме ранее уже четко обозначили свою позицию по вопросу санкций. В конце декабря Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 год, который предусматривает средства на сдерживание России, но от новых ограничений против газопровода в документе отказались. Из финальной версии проекта также исключили предложенные республиканцами инициативы ограничений в отношении суверенного долга России и 35 россиян, включая министров, состоятельных бизнесменов, общественных деятелей и журналистов, предположительно близких к властям.

После этого сенатор от республиканской партии Джони Эрнст заявила, что мир не считает президента США Джо Байдена сильным лидером, а Путин не воспринимает всерьез угрозу американских санкций. Она обвинила Байдена в слабом положении США на международной арене. «Это президент, который не может противостоять противникам, которые у нас есть по всему миру», — заключила сенатор.

Помощь Украине

11 января представители Республиканской партии США в Конгрессе представили законопроект, в котором призвали направить на Украину новые средства вооружения. Документ получил название «Гарантии украинской автономии через укрепление обороны» (GUARD Act). Согласно нему, Вашингтон обязуется «в срочном порядке» предоставить Киеву «жизненно важные средства, включая ракеты "земля — воздух", системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые мины», а также иные вооружения. По мнению авторов законопроекта, в общей сложности США в 2022 финансовом году должны выделить Украине порядка 450 миллионов долларов в качестве военной помощи.

За день до этого группа экспертов по России призвала советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана направить еще больше оружия на Украину. По данным американского портала Axios, Салливан провел встречу в видеоформате со сторонниками жесткого курса в отношении Москвы, в которой принимали участие те, кто работал при администрации бывшего президента США Дональда Трампа.