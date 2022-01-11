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В США рассказали о бесполезности санкций против газопровода «Северный поток-2»

В США заявили о нулевых издержках для России в случае блокировки «Северного потока-2»

Фото: Petr David Josek / AP

Россия обойдется почти нулевыми экономическими издержками в случае отмены запуска газопровода «Северный поток-2». Доцент Школы Флетчера и приглашенный научный сотрудник американского государственного деятеля Джин Киркпатрик в Американском институте предпринимательства Крисс Миллер в своей статье для Foreign Affairs рассказал о бесполезности санкций в отношении российского трубопровода.

По словам эксперта, американский конгресс сосредоточился на рестрикциях, которые Кремль может рассматривать как несерьезный подход к «навязыванию расходов». «Если "Северный поток-2" заблокируют, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам. Избыток пропускной способности трубопровода уже есть, поэтому объем продаж российского газа в Европу не изменится», — заявил он.

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Миллер отметил, что в арсенале Вашингтона есть более мощные инструменты — «например, внесение российских банков в черный список». «Нет никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты могут уничтожить связи России с мировой финансовой системой... Но реализация любой из этих мер дорого обошлась бы союзникам в Европе», — указал ученый, подчеркнув, что подобные меры сказались бы и на КНР, спровоцировав осложнения, которые администрация президента США Джо Байдена предпочла бы избежать.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштейн решили отговорить группу сенаторов-демократов от введения санкций против «Северного потока-2». Нуланд и Хохштейн хотят убедить конгрессменов не поддерживать законопроект, предложенный группой законодателей во главе с сенатором-республиканцем Тедом Крузом.

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Анжелика Бережная
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