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В США захотели направить еще больше оружия на Украину

Axios: «ястребы» призвали советника президента Байдена направить больше оружия на Украину
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Группа экспертов по России призвала советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана направить еще больше оружия на Украину. Об этом «ястребы» заявили в одной из бесед в преддверии переговоров США и России в Женеве, передает портал Axios со ссылкой на одного из участников разговора.

По данным американского издания, Салливан провел встречу в видеоформате со сторонниками жесткого курса в отношении Москвы, в которой принимали участие те, кто работал при администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

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При этом бывший посол США в России Майкл Макфол, который не смог подтвердить факт проведения подобной беседы или своего участия в ней, отметил, что Салливан всегда готов взаимодействовать с различными специалистами, в том числе с теми, кто может с ним не согласиться.

В то же время сам советник президента в интервью порталу заявил, что в Вашингтоне знают о желании Москвы разделить западные страны, отделить США от их трансатлантических союзников и посеять разногласия между ними в отношении предстоящих переговоров по гарантиям безопасности. «Так дело не пойдет», — подчеркнул он.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не ожидают какого-то прорыва в переговорах с Россией, поскольку Москва приставила оружие «к голове Украины».

Проведение российско-американских консультаций в Женеве назначено на 9-10 января. Затем должно состояться заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Марина Совина
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