В США захотели направить еще больше оружия на Украину

Группа экспертов по России призвала советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана направить еще больше оружия на Украину. Об этом «ястребы» заявили в одной из бесед в преддверии переговоров США и России в Женеве, передает портал Axios со ссылкой на одного из участников разговора.

По данным американского издания, Салливан провел встречу в видеоформате со сторонниками жесткого курса в отношении Москвы, в которой принимали участие те, кто работал при администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

При этом бывший посол США в России Майкл Макфол, который не смог подтвердить факт проведения подобной беседы или своего участия в ней, отметил, что Салливан всегда готов взаимодействовать с различными специалистами, в том числе с теми, кто может с ним не согласиться.

В то же время сам советник президента в интервью порталу заявил, что в Вашингтоне знают о желании Москвы разделить западные страны, отделить США от их трансатлантических союзников и посеять разногласия между ними в отношении предстоящих переговоров по гарантиям безопасности. «Так дело не пойдет», — подчеркнул он.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не ожидают какого-то прорыва в переговорах с Россией, поскольку Москва приставила оружие «к голове Украины».

Проведение российско-американских консультаций в Женеве назначено на 9-10 января. Затем должно состояться заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

