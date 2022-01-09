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Блинкен заявил о приставленном «к голове Украины» оружии

Госсекретарь Блинкен: Россия приставила оружие к голове Украины

Фото: Press Service of the 92nd Separate Mechanized Brigade / Reuters

США не ожидают какого-то прорыва в переговорах с Россией, поскольку Москва приставила оружие «к голове Украины», заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Его слова приводит РБК.

«Мы ясно заявили, что продолжим поддержку Украины путем предоставления ей оборонительного военного оборудования, чтобы она могла защитить себя», — добавил Блинкен, отметив, что НАТО будет усиливаться «в случае дальнейшей российской агрессии».

Ранее госсекретарь США назвал начало диалога с Россией в разных форматах главной задачей. При этом «планка успеха» относительно переговоров, по его мнению, установлена довольно низкая. «В конечном счете, мы хотим добиться прогресса, но сделать это будет очень трудно», — подчеркнул дипломат.

Российско-американские консультации будут проходить в Женеве 9-10 января. Затем намечено заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Варвара Кошечкина
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