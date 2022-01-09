Блинкен рассказал об ожиданиях от переговоров с Россией

В Вашингтоне не ждут прорывов от предстоящих переговоров с Россией по безопасности, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. О своих ожиданиях он рассказал Süddeutsche Zeitung.

Главной задачей он считает начало диалога с Россией в различных форматах, однако «планка успеха» относительно переговоров установлена довольно низкая.

«В конечном счете, если мы хотим добиться прогресса, но сделать это будет очень трудно», — подчеркнул он.

В середине декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе, в частности, говорится, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Российско-американские консультации будут проходить в Женеве 9-10 января. Затем намечено заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).