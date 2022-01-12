Подготовку в США санкций против Путина объяснили

Подготовка в США санкций против президента России Владимира Путина является логичным продолжением политики давления, считает депутат Госдумы Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что США видят падающую эффективность уже введенных ограничений и полагают, что санкции против высокопоставленных лиц и лично президента страны смогут изменить ситуацию.

Сенаторы-демократы, представляя новый пакет антироссийских санкций, предложили ввести их против российского руководства, а также против ряда банков и системы международных платежей SWIFT. Санкции также предполагается ввести против целого ряда высокопоставленных российских военных и чиновников.

«Вводить санкции не очень-то адекватно»

Новиков обратил внимание на то, что санкционная политика США в отношении России не новость, она развивается уже в течение многих лет, потому новые ограничения против первых лиц государства — логичное продолжение этой цепочки.

«Никто из серьезных экспертов никогда не говорил о том, что есть хоть какая-то возможность быстрого снятия или даже ослабления санкций. Наоборот, речь о том, что общий курс России на защиту национального суверенитета, выдерживаемый еще с мюнхенской речи, только усиливает и без того нарастающее давление. И то, что сегодня происходит, эта серия переговоров между Россией, НАТО и США, указывает нам на то, что эти истории связаны. Хоть и не настолько жестко, как многие привыкли думать», — считает Новиков.

Депутат отметил, что, на самом деле, переговоры возможны в условиях более жесткой конфронтации и даже военных действий. Но, если стороны действительно стремятся достигнуть мира, снизить напряжение, то говорить должны не военные, а дипломаты.

«Насколько адекватно вводить санкции лично против президента, сказать сложно. Потому что вводить санкции в принципе не очень-то адекватно. Но тут ничего не меняется. США видят, что прошлые их ограничения приносят все меньший результат, так что тема персональных санкций возникает все чаще, в том числе, конечно, и против президента России. Предполагается, что так они станут более болезненными. Однако, надо понимать, что в текущей ситуации ни один политик не должен рассчитывать на то, что его уступки Западу под любым предлогом способны как-то изменить тон Вашингтона в отношении Москвы», — заключил Новиков.

По информации WP, Белый дом поддержал предлагаемый демократами законопроект по новым антироссийским ограничениям.