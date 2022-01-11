Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Американский сенатор обвинила Байдена в слабости США

Newsmax: сенатор Эрнст заявила, что Путин и весь мир видит слабость США из-за Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

На фоне роста международной напряженности из-за ситуации с Украиной мир не считает президента США Джо Байдена сильным лидером. Об этом заявила американский сенатор от республиканской партии Джони Эрнст, передает Newsmax.

Политик подчеркнула, что президент России Владимир Путин не воспринимает всерьез угрозу американских санкций. Она обвинила Байдена в слабом положении США на международной арене. «Это президент, который не может противостоять противникам, которые у нас есть по всему миру», — заключила сенатор.

Эрнст отметила, что на американском президенте лежит ответственность за провальный вывод войск США из Афганистана, в результате которого многие американцы и союзники Вашингтона остались без поддержки. «Неудивительно, что весь мир, включая Путина, видит слабость властей Соединенных Штатов», — подытожила она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала представителя Госдепартамента США Джен Псаки и упрекнула ее в некомпетентности. Дипломат обвинила Псаки в том, что она неоднократно подставляла американское руководство своими заявлениями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре рассказали о признаках ухудшения эпидситуации в России
Мурашко опроверг информацию о менее тяжелом течении омикрон-штамма
Названы главные риски для человечества
Американский сенатор обвинила Байдена в слабости США
Россия выдала Белоруссии участника протестных акций вопреки требованию ЕСПЧ
В Минздраве назвали число привившихся от COVID-19 за каникулы россиян
Стилист назвал главные ошибки во внешнем виде женщин
Джонсону пригрозили преследованием из-за вечеринки на карантине
Чемпионка мира назвала пользу от участия первого небинарного спортсмена на ОИ
Новый «Человек-паук» оказался самым кассовым проектом Marvel в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter