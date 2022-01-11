Американский сенатор обвинила Байдена в слабости США

На фоне роста международной напряженности из-за ситуации с Украиной мир не считает президента США Джо Байдена сильным лидером. Об этом заявила американский сенатор от республиканской партии Джони Эрнст, передает Newsmax.

Политик подчеркнула, что президент России Владимир Путин не воспринимает всерьез угрозу американских санкций. Она обвинила Байдена в слабом положении США на международной арене. «Это президент, который не может противостоять противникам, которые у нас есть по всему миру», — заключила сенатор.

Эрнст отметила, что на американском президенте лежит ответственность за провальный вывод войск США из Афганистана, в результате которого многие американцы и союзники Вашингтона остались без поддержки. «Неудивительно, что весь мир, включая Путина, видит слабость властей Соединенных Штатов», — подытожила она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала представителя Госдепартамента США Джен Псаки и упрекнула ее в некомпетентности. Дипломат обвинила Псаки в том, что она неоднократно подставляла американское руководство своими заявлениями.