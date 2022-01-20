Байден пригрозил российским банкам в случае вторжения РФ на Украину

Президент США Джо Байден пригрозил российским банкам, заявив, что они не смогут проводить операции с долларами в случае вторжения РФ на Украину. Его цитирует ТАСС.

«Если они пойдут на это, если они вторгнутся, то заплатят за это. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами», — пообещал американский лидер.

При этом он добавил, что такие серьезные санкции против России могут негативно сказаться и на экономике США.

Ранее политолог Сергей Марков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Евросоюз может ввести ряд новых жестких санкций против России, среди которых блокировка миллиардов долларов у банков, конфискация собственности, а также эмбарго на поставку энергоносителей. По его словам, подобное развитие событий вероятно даже в случае, если Россия не станет вводить войска на территорию Украины.