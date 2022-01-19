Перечислены возможные санкции Евросоюза против России

Евросоюз может ввести ряд новых жестких санкций против России, среди которых блокировка миллиардов долларов у банков, конфискация собственности, а также эмбарго на поставку энергоносителей, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что подобное развитие событий вероятно даже в случае, если Россия не станет вводить войска на территорию Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что союзники вместе с партнерами могут ввести масштабные санкции против России в случае, если ситуация на Украине ухудшится. Но Марков уверен: чем более дружелюбно ведет себя страна, тем выше вероятность санкций.

«Прежде всего, Европа может заблокировать миллиарды долларов и евро, находящихся на их счетах и проводящихся через европейские и американские банки. Может быть конфискована российская собственность за рубежом, отменены полеты между Россией и европейскими городами. Также не исключена вероятность введения эмбарго на поставку российских энергоносителей: от нефти они могут избавиться спокойно, да и от газа на какой-то период», — считает политолог.

Марков также допустил, что российских дипломатов могут объявить персонами нон грата, а также ввести эмбарго на поставку в Россию многих комплектующих и других товаров, что нанесет болезненный удар экономике всей страны.

«Ну и, конечно, ограничат участие нашей страны в Совете Европы. И такой исход очень вероятен. Причем, независимо от того, введет Россия свои войска на территорию Украины или нет. Более того, чем дружелюбнее мы себя ведем, тем скорее это воспринимается как слабость», — добавил Марков.

Россия пытается добиться от НАТО гарантий по его нерасширению, а Североатлантический альянс — по ненападению России на Украину. В свою очередь представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал предложения России по гарантиям безопасности неприемлемыми для Европы.