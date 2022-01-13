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Боррель рассказал о причинах отказа НАТО от основных предложений России

Представитель ЕС Боррель: в НАТО отвергли предложения России по нерасширению альянса

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Причиной отказа НАТО от основных предложений России по гарантиям безопасности стало то, что они неприемлемы. В частности, вопрос о нерасширении альянса нарушает принцип суверенитета независимых стран. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Дело не в том, хотим мы или нет, чтобы Украина стала членом НАТО, дело в том, что мы не хотим, чтобы суверенным государствам указывали, что они не могут принимать определенных решений», — заявил глава евродипломатии, по итогам неформальной встречи глав минобороны Евросоюза во Франции.

Он также отметил, что все предложения России по членству различных стран, включая Украину, в НАТО были решительно отвергнуты на переговорах 10 января в Женеве с США и 12 января в Брюсселе, в рамках заседания Совета Россия — НАТО. По его словам, с этим согласны все страны-члены Евросоюза.

Ранее Боррель опроверг утверждения о том, что ЕС отстранен от переговоров по гарантиям безопасности с Россией. По его словам, руководство союза находится в тесной координации с НАТО и Соединенными Штатами. Он также напомнил о своих консультациях с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и руководством НАТО.

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Николай Чигасов
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