Боррель подтвердил участие ЕС в переговорах по безопасности

Европейский союз не отстранен от переговоров по гарантиям безопасности с Россией и находится в тесной координации с НАТО и Соединенными Штатами. Об этом заявил Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает «Интерфакс».

«У нас есть уверенность, что ничего не будет решаться и даже обсуждаться с русскими без тесной координации с Европой и без участия европейцев. В общем, прекратим жаловаться, критиковать, что европейцы не сидели в понедельник за столом переговоров в Женеве», — заявил глава евродипломатии.

По его словам, Евросоюз наладил «абсолютно великолепные» координацию и контакты с Соединенными Штатами. Он также напомнил о своих консультациях с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и руководством НАТО. По его словам, у ЕС «как никогда активные контакты» с альянсом и Белым домом.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов согласиться на ряд российских предложений, которые не подрывают основы безопасности Европы и не угрожают суверенитету партнеров НАТО. «Мы дали понять, что открыты для диалога, что можем обсуждать многие вопросы», — пояснил генсек.