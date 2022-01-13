Генсек НАТО рассказал ЕС об итогах переговоров с Россией по безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил министрам обороны стран Европейского союза (ЕС), которые проводят неформальные встречи во французском Бресте, об итогах заседания Совета Россия-НАТО. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал на своей странице в Twitter.

Боррель отметил, что в рамках неформальной встречи представители европейских стран обсудили вмешательство частных субъектов в миссии Евросоюза с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа и генсеком НАТО, который проинформировал участников о результатах переговоров с Россией.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс готов согласиться на ряд российских предложений, которые не подрывают основы безопасности Европы и не угрожают суверенитету партнеров НАТО. «Мы дали понять, что открыты для диалога, что можем обсуждать многие вопросы, но мы не можем отказаться от базовых принципов: как, например, свободы выбора собственного пути [с точки зрения вступления или не вступления в альянс]», — пояснил генсек. Кроме того, Столтенберг рассказал, что НАТО оставляет за собой право защищать европейских союзников и партнеров альянса.

