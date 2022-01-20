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Байден назвал возможное вторжение на Украину катастрофой для России

Президент США Байден: вторжение на Украину станет катастрофой для России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден назвал якобы возможное вторжение России на Украину катастрофой для Москвы. Его слова в четверг, 20 января, приводит РИА Новости.

Он пообещал РФ катастрофу в случае эскалации вокруг Украины.

19 января президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинцам не паниковать из-за сообщений о возможном вторжении России. Он также призвал не скупать гречку и спички в магазинах, а «выдохнуть и успокоиться» .

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия сосредоточила на границе около 127 тысяч военных. По его мнению, такая численность войск «не критична» для Украины, а все предполагаемые перемещения российской армии оказывают лишь «положительный эффект», объединяя демократические страны в поддержке Киева против «агрессии Кремля».

Марина Совина
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