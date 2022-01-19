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Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за возможного вторжения России

Зеленский обратился к украинцам и призвал не паниковать из-за возможного вторжения России

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к народу, в котором призвал не поддаваться панике из-за сообщений о возможном вторжении России. Ролик опубликован на Youtube-канале «Зе!Президент».

«Сейчас все новости и информационное пространство полны схожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра. А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже восемь лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день, и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них», — заявил украинский президент.

Зеленский также посоветовал украинцам «выдохнуть и успокоиться» и не бежать скупать гречку и спички в магазинах. «Украина не хочет войны, но должна быть всегда к ней готова», — сказал он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия сосредоточила на границе около 127 тысяч военных. По его мнению, такая численность войск «не критична» для Украины, а все предполагаемые перемещения российской армии оказывают лишь «положительный эффект», объединяя демократические страны в поддержке Киева против «агрессии Кремля».

Марина Совина
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