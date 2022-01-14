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Зеленский предложил организовать переговоры с Путиным и Байденом

Президент Украины Зеленский предложил Байдену организовать переговоры с Путиным

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену с предложением организовать трехсторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, сейчас Киев находится в ожидании ответа от Москвы. Он уточнил, что переговоры могут быть организованы в режиме видеоконференции.

2 января президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого глава Белого дома пообещал, что Вашингтон и его союзники дадут решительный ответ при вторжении России на территорию Украины.

До этого, 31 декабря, Путин и Байден провели телефонный разговор по ключевым вопросам безопасности. Стороны договорились продолжать диалог, в целом американский коллега серьезно и логично отреагировал на точку зрения российского лидера, а тот, в свою очередь, несколько раз подчеркнул основные положения, которых придерживается Москва.

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Варвара Кошечкина
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