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Байден пообещал Зеленскому решительный ответ при «вторжении» России на Украину

Лидер США Байден заявил Зеленскому о готовности ответить РФ при «вторжении» на Украину
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал, что Соединенные Штаты и их союзники дадут решительный ответ при «вторжении» России на территорию Украины. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение на Украину. Он подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины

Белый дом

Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога о стратегической стабильности через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу «ничего об Украине без Украины».

Переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем трекам, в Женеве 9-10 января при участии России и США, в Вене при участии Москвы и ОБСЕ, переговоры России и НАТО стартуют 13 января. Американский и российский президенты Джо Байден и Владимир Путин будут следить за их ходом и давать указания переговорным командам.

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Глава Белого дома также заявил, что Вашингтон поддерживает меры по укреплению доверия с целью деэскалации напряженности в Донбассе, а также дипломатии для продвижения минских соглашений в поддержку «нормандского формата».

Ранее стало известно, что Байден предупредил российского коллегу Владимира Путина о недопустимости вторжения на Украину и о высокой цене, которую может за это заплатить Россия. Он пообещал, что в этом случае последуют серьезные санкции, Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО увеличат свое присутствие в Европе.

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Зеленский о переговорах с Байденом

Президент Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что обсудил с американским коллегой вопросы сохранения мира в Европе и направленные на это действия, а также проведение реформ на Украине и борьбу с олигархами. По словам главы государства, первый международный разговор года демонстрирует особый характер отношений между Киевом и Вашингтоном.

Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации. Ценим непреклонную поддержку Украины

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

В конце декабря Вашингтон в свою очередь заявил, что готов расширить военную помощь Киеву в случае вторжения России на Украину. Такое заявление сделал представитель администрации США высокого ранга. Он подчеркнул, что США намерены дать ответ России, в том числе при помощи санкций против российской экономической и финансовой систем и за счет укрепления позиций НАТО на восточном направлении.

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Москва подчеркивает, что не имеет никаких агрессивных намерений. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Марина Совина
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